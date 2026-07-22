दिल्ली में राहुल गांधी की गिरफ्तारी पर एमपी विधानसभा में प्रदर्शन, मंत्री कैलाश पर छात्रों को ‘कीड़ा’ कहने का आरोप

दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन का असर एमपी में भी दिखा। मानसून सत्र की कार्यवाही स्थगित होने के बाद कांग्रेस विधायकों के साथ सीएम कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने संसदीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने छात्रों को 'कीड़ा' कहा है। छात्रों से हुई बर्बरता पर सदन में बहस कराने से इंकार किया। दरअसल, देर शाम मंत्री कैलाश विजयवर्गीय धरने पर बैठे कांग्रेसियों को मनाने पहुंच गए। इस दौरान मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के बीच हुई बातचीत का कोई हल तो नहीं निकला बल्कि एक नया विवाद खड़ा हो गया। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने नीट पेपर लीक मामले पर सरकार से अकाउंटेबिलिटी की मांग के चलते प्रदर्शन कर रहे छात्रों को 'कीड़ा' कहा है। नेता प्रतिपक्ष का ये आरोप अपने बड़बोलेपन के लिए पहचाने जाने वाले मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की एक बार फिर मुसीबत बढ़ा सकता है।