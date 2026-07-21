मध्यप्रदेश बना UCC लागू करने वाला चौथा राज्य, विधानसभा में विपक्ष का जोरदार विरोध

समान नागरिक संहिता (ucc) को लेकर विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन भी जमकर हंगामा हुआ। हंगामे के बीच विधानसभा की कार्यवाही दो बार स्थगित करना पड़ी। हंगामे के बीच विपक्ष प्रवर समिति (सलेक्ट कमेटी) में इसे भेजने की मांग पर अड़ा रहा। गर्भगृह में उतरकर विपक्ष नारेबाजी करता रहा। लेकिन सीएम मोहन यादव और सत्ता पक्ष के विधायकों ने 'जय श्रीराम' के जयकारे लगाकर पलटवार किया। हंगामा के बीच सीएम मोहन यादव ने कहा कि राज्य में अब अलग-अलग मजहबी तौल-काटां नहीं चलेगा और प्रदेश राम से रहीम तक तथा एंथोनी से अकबर तक एक ही संविधान से चलेगा। मुख्यमंत्री का दावा है कि मध्यप्रदेश की 76 फीसदी मुस्लिम बहनों और 40 फीसदी मुस्लिम भाइयों ने भी समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का समर्थन किया है।