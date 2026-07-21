अमरनाथ यात्रा पर बारिश का ब्रेक, मध्यप्रदेश के 1000 से ज्यादा श्रद्धालु जम्मू-कश्मीर में फंसे

मध्यप्रदेश से हर साल बड़ी संख्या में अमरनाथ यात्रा के लिए जत्था जाता है। भोपाल के ओम शिव शख्ति सेवा मंडल के सचिव रिंकू भटेजा ने पत्रिका को फोन पर बताया कि हमारे हमारे दो जत्थे रुके हुए हैं, जिसमें करीब 300 लोग भोपाल के ही हैं, इसके अलावा मध्यप्रदेश के बाकी शहरों से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं, जिन्हें जम्मू से आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। भटेजा ने बताया कि मौसम खराब होने का हवाला देते हुए यात्रा को रोक दिया गया, लेकिन प्रशासन के लोग जम्मू से वैष्णोदेवी, बूढ़ा महादेव, शिवखोड़ी आदि स्थानों पर भी जाने नहीं दे रहे हैं, जिस कारण सभी यात्री एक ही जगह पर फंसे हुए हैं। मंडल का 11वां जत्था 15 जुलाई को और 12वां जत्था 17 जुलाई को अमरनाथ यात्रा के लिए निकला था। यह दोनों ही जत्थे फंसे हुए हैं। यह यात्रा मंगलवार को भी शुरू नहीं हो सकी है। फिलहाल यात्रा खुलने में दो-तीन दिन का समय भी लग सकता है।