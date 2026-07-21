एमपी के स्टेट हाईवेज पर वसूला जाएगा टोल, मेंटनेंस संभालेंगी निजी एजेंसियां

एमपी निरसन विधेयक -2026

-मध्य प्रदेश समान नागरिक संहिता विधेयक 2026

-मध्य प्रदेश राजमार्ग (संशोधन) विधेयक -2026

-मध्य प्रदेश अग्निशमन-आपातक कालीन सेवाएं विधेयक -2026

-मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज संशोधन विधेयक 2026

-मध्य प्रदेश निजी विवि (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक -2026

-मध्य प्रदेश धन्वंतरि स्वास्थ्य विश्वविद्यालय विधेयक -2026

-मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक -2026

-मध्य प्रदेश कोड ऑन एव्पावरिंग वर्क स्पेसेज, 2026 (मध्यप्रदेश श्रम शक्ति संहिता-2026

-मध्य प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक -2026

-मध्य प्रदेश माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2026

-मध्य प्रदेश वेट संशोधन विधेयक 2026

-भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता मध्य प्रदेश संशोधन विधेयक 2026

-मध्य प्रदेश उपकर संशोधन विधेयक 2026