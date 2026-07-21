ट्विशा शर्मा केस में सास गिरिबाला सिंह ने मांगी जमानत

एक्ट्रेस और मॉडल टि्वशा शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में जेल में बंद सास रिटायर्ड जज और उनका बेटा समर्थ सिंह दो जून से भोपाल की सेंट्रल जेल में बंद है। गिरिबाला सिंह ने एक बार फिर जमानत की अर्जी कोर्ट में लगाई है। मंगलवार को इस पर सुनवाई हो रही है। एक दिन पहले सोमवार को गिराबाला सिंह ने यह अर्ची लगाई थी। मंगलवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनीष कुमार श्रीवास्तव की अदालत में सुनवाई हो रही है। गिराबाला सिंह पिछले 48 दिनों से न्यायिक हिरासत में जेल में है।