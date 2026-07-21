MP में UCC विधेयक पास होने के बाद नेताओं की ताबड़तोड़ प्रतिक्रियाएं, सियासत गरमाई

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव (mp cm dr mohan yadav) कहते हैं, "यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल का पास होना मध्य प्रदेश के 8.5 करोड़ लोगों के लिए एक सुनहरा दिन है। मध्य प्रदेश विधानसभा में इस कानून का लागू होना 'एक देश, एक संविधान, एक झंडा, एक नेता' के उस विज़न के प्रति हमारी सच्ची प्रतिबद्धता को दिखाता है, जिसे डॉ. भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभभाई पटेल और डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आगे बढ़ाया था। यह कदम महिलाओं को बहुविवाह से होने वाली तकलीफ़ों से आज़ाद करेगा और उनके अधिकारों के लिए सरकारी समर्थन सुनिश्चित करेगा। मैं पूरे राज्य को बधाई देना चाहता हूँ और कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूँ कि 'वे हमेशा हिंदुओं और मुसलमानों के बीच बंटवारा क्यों पैदा करना चाहते हैं?'… कांग्रेस की इसी गलत सोच के कारण ही आज़ादी के समय देश का बंटवारा हुआ था…"