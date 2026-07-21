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MP में UCC विधेयक पास होने के बाद नेताओं की ताबड़तोड़ प्रतिक्रियाएं, सियासत गरमाई

MP UCC Bill Reactions- मध्यप्रदेश विधानसभा में यूसीसी बिल पास होते ही राजनीतिक गर्मा गई है...। प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने इसे आरएसएस का एजेंडा करार दिया है...। देखें किस नेता ने क्या कहा...।
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भोपाल

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Manish Geete

Jul 21, 2026

UCC Bill Passed in MP

UCC Bill Passed in MP- विधानसभा में यूसीसी बिल पारित होने के बाद राजनीति गर्माई।

UCC Political Reactions- मध्यप्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल (UCC) बुधवार 21 जुलाई को विधानसभा में पास हो गया। भारी हंगामे के बीच पास हुए इस बिल को लेकर सत्ता पक्ष ने ऐतिहासिक बताया और कहा कि इससे सभी को समान अधिकार मिलेंगे। वहीं प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के विधायकों ने इस बिल का विरोध किया है। पत्रिका.कॉम पर जानते हैं क्या कहते हैं राज्य सरकार के मंत्री और विपक्ष के विधायक…।

एमपी के लोगों के लिए सुनहरा दिन

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव (mp cm dr mohan yadav) कहते हैं, "यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल का पास होना मध्य प्रदेश के 8.5 करोड़ लोगों के लिए एक सुनहरा दिन है। मध्य प्रदेश विधानसभा में इस कानून का लागू होना 'एक देश, एक संविधान, एक झंडा, एक नेता' के उस विज़न के प्रति हमारी सच्ची प्रतिबद्धता को दिखाता है, जिसे डॉ. भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभभाई पटेल और डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आगे बढ़ाया था। यह कदम महिलाओं को बहुविवाह से होने वाली तकलीफ़ों से आज़ाद करेगा और उनके अधिकारों के लिए सरकारी समर्थन सुनिश्चित करेगा। मैं पूरे राज्य को बधाई देना चाहता हूँ और कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूँ कि 'वे हमेशा हिंदुओं और मुसलमानों के बीच बंटवारा क्यों पैदा करना चाहते हैं?'… कांग्रेस की इसी गलत सोच के कारण ही आज़ादी के समय देश का बंटवारा हुआ था…"

उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा क्या बोले

UCC बिल पास होने पर डिप्टी CM जगदीश देवड़ा ने कहा, "बिल पास हो गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में आज यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास होने पर मैं मध्य प्रदेश की जनता को दिल से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं; यह बहुत गर्व की बात है… जहां तक ​​कांग्रेस की बात है, तो वे बस यह बिल नहीं चाहते; उनकी नीति तुष्टिकरण की है। बस यही बात है।"

यह आरएसएस का एजेंडा है

विधानसभा में विपक्ष के नेता उमंग सिंघार ने कहा कि बीजेपी सरकार UCC के ज़रिए RSS के एजेंडे को आगे बढ़ा रही है।मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार बेरोजगारी, किसानों, खाद और शिक्षा जैसे असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए UCC लाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस विधायक दल पूरी ताकत से इस बिल का विरोध करेगा।

क्या बोले भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा

भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने दो मुस्लिम विधायकों के दबाव में आकर इस बिल से आदिवासी समुदाय को बाहर रखा है, जिससे न सिर्फ़ आदिवासियों का बल्कि दूसरों का भी अपमान हुआ है। आखिरकार, यह साफ़ हो गया है कि जैसे 1947 के बंटवारे के समय कांग्रेस मुसलमानों के दबाव में थी, वैसी ही स्थिति आज भी है। दो मुस्लिम विधायकों के असर में आकर पूरी कांग्रेस पार्टी ने आदिवासियों, हिंदुओं, सनातन धर्म को मानने वालों, जैन, बौद्ध, सिखों और-सबसे अहम-संविधान के निर्माता बाबासाहेब अंबेडकर की भावनाओं का अपमान किया है। कांग्रेस को यह समझना चाहिए कि आज के UCC बिल का विरोध करना उनके लिए बहुत नुकसानदायक साबित होगा…”

कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया

UCC बिल पास होने पर कांग्रेस नेता फूल सिंह बरैया कहते हैं, "उनके पास बहुमत था, इसलिए वे इसे पास करा पाए। लेकिन, हमने इसका विरोध किया, पूरी ताकत से विरोध किया। उस हंगामे के बीच, वे अपना बिल पास कराने में सफल रहे। इस तरह से बिल पास करना असल में 'पास' करना नहीं है, पहला कदम इसे जनता के सामने ले जाना होना चाहिए। हमारे विरोध का कारण यह है कि मुख्य आपत्ति भारतीय मूल्यों और BJP के रुख के बीच के अंतर से जुड़ी है…"

कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह

UCC बिल पास होने पर कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने कहा, "UCC को लेकर BJP सरकार का रवैया बहुत आपत्तिजनक है। राज्य और देश के युवा कह रहे हैं कि उन्हें यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड (UCC) नहीं चाहिए। इसके बजाय, वे यूनिफ़ॉर्म एजुकेशन कोड और यूनिफ़ॉर्म हेल्थ कोड चाहते हैं। फिर भी, यहां BJP लिव-इन रिलेशनशिप की बात कर रही है, ये मामूली बातें हैं। लेकिन, समस्या यह है कि BJP सरकार की सोच बहुत सीमित है। क्या मुख्यमंत्री को देशभर में UCC लागू करने को लेकर प्रधानमंत्री और गृहमंत्री पर भरोसा नहीं है कि वह इसे यहां लागू कर रहे हैं?…"

कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद

UCC बिल पास होने पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा, "संशोधन पर चर्चा हुई। मौका भी दिया गया। मैंने अपने प्रस्ताव रखे… लेकिन दो घंटे बाद यह साफ़ हो गया कि यह सिर्फ़ ज़िद थी। अब न तो संविधान का पालन हो रहा है और न ही संसदीय नियमों का सम्मान किया जा रहा है। एकमात्र मकसद बस बिल को पास कराना था।"

क्या बोले मंत्री विश्वास सारंग

UCC बिल पास होने पर MP के मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, "मध्य प्रदेश में महिलाओं को अब अत्याचार या उत्पीड़न का सामना नहीं करना पड़ेगा। कोई भी पुरुष चार बार शादी नहीं कर पाएगा। 'हलाला' जैसी पुरानी और गलत प्रथाएं खत्म हो जाएंगी। एकरूपता और समानता आएगी…"

फुंदेलाल मार्को

UCC पर कांग्रेस विधायक फुंदेलाल सिंह मार्को कहते हैं, "…हम लेजिस्लेटिव पार्टी के फ़ैसले पर चर्चा करेंगे; आज जो बिल पेश किया जा रहा है, वह बहुत अहम है। इस पर चर्चा होगी और लेजिस्लेटिव पार्टी इस बात पर आम सहमति बनाएगी कि हम इस मुद्दे पर सरकार को कैसे घेरेंगे… भारत अलग-अलग जातियों, धर्मों और समुदायों से बना देश है… हमें इन अलग-अलग समूहों के रीति-रिवाजों, नीतियों और सामाजिक परंपराओं को ध्यान में रखकर फ़ैसले लेने चाहिए…"

कांग्रेस विधायक दिनेश बॉस

कांग्रेस विधायक दिनेश बॉस कहते हैं, "सरकार UCC के मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। मुख्य मुद्दे किसानों और युवा छात्रों की स्कूल परीक्षाओं में हालिया गड़बड़ियों से जुड़े हैं; बैठक इन्हीं मामलों पर केंद्रित है। जो भी तय होगा, वही लागू होगा… हम हर स्थिति का सामना करेंगे। सदन के भीतर हम जो भी उचित समझेंगे, वही करेंगे। जहाँ हमें सही लगेगा, हम सरकार का समर्थन करेंगे और जहाँ ज़रूरी लगेगा, वहाँ विरोध करेंगे। हम उन बिंदुओं को स्पष्ट रूप से रखेंगे जिनका हम विरोध करते हैं और जिनका हम समर्थन करते हैं।"

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल

BJP प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा है कि UCC कानून को देश में आज़ादी के तुरंत बाद ही लागू किया जाना चाहिए था। बाबा साहेब की भी यही राय थी कि सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होना चाहिए। मेरा मानना ​​है कि कांग्रेस, जिसका गलतियां करने का इतिहास रहा है, उसे अब इस कदम का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और सरकार इस कानून, अध्यादेश और एक्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। देश के हर नागरिक को समान अधिकार मिलने चाहिए।

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Updated on:

21 Jul 2026 08:00 pm

Published on:

21 Jul 2026 07:58 pm

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