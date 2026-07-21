नींद की गोलियां खिलाकर पति बनाता है अश्लील वीडियो, भोपाल में छल और हिंसा की दर्दनाक दास्तां

महिला ने अपने पति पर जो आरोप लगाए बेहद हैरान कर देने वाले थे। जिन्हें सुनकर सामान्य तौर पर तो यकीन कर पाना ही असंभव था कि, आखिर ऐसे आरोप सच भी हो सकते हैं भला। लेकिन महिला का दर्द उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था, जिसे नजरअंदाज कर पाना भी सुनवाई करने वाले सदस्यों के लिए असंभव था। महिला ने बताया कि, नींद की गोलियां देकर पति ने बिना जानकारी और सहमति के उसके अश्लील वीडियो बना लिए हैं, जिसे उसके द्वारा सोशल मीडिया पर भी अपलोड किया गया है। महिला ने बताया कि, उसकी शादी तीन साल पहले बहन के देवर से हुई थी। पति लंबे समय तक उसे ये कहकर दवाइयां देता रहा कि, वो चिड़चिड़ी रहती है और डॉक्टर ने उसके इलाज के लिए गोलियां लिखी हैं।