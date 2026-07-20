तमिलनाडु के सीएम विजय थलापति के नाम से एमपी में साइबर फ्रॉड, लिंक क्लिक करते ही खाता खाली

पिपलानी व बागसेवनिया क्षेत्र के दो लोगों से अलग-अलग तरीकों से 6.92 लाख रुपए की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। पिपलानी थाना क्षेत्र के उमेधा कॉ्ह्रश्वलेक्स निवासी हरि प्रसाद के साथ 13 जून को साइबर ठगी हुई। अज्ञात आरोपी ने उन्हें एक फर्जी ङ्क्षलक भेजी। फरियादी ने जब लिंक पर क्लिक किया तो बैंक खाते से 3 लाख 94 हजार 697 रुपए निकल गए। ठगी का पता चलने पर उन्होंने पुलिस में शिकायत की। वहीं, एक अन्य मामले में बागसेवनिया थाना क्षेत्र के दीक्षा नगर निवासी राजेश सराठे को ठगों ने खुद को बैंक प्रतिनिधि बताकर क्रेडिट कार्ड अपडेट करने का झांसा दिया। फिर जरूरी जानकारी हासिल कर ली और उनके खाते से 2.98 लाख रुपए निकाल लिए। पुलिस का कहना है कि अनजान लिंक पर क्लिक न करें और फोन पर बैंक या क्रेडिट कार्ड से जुड़ी गोपनीय जानकारी साझा न करें।