एमपी में बिजली की खपत बढ़ी, सब्सिडी से बाहर हुए दोगुने उपभोक्ता, जाने वजह

जबलपुर बिजली कंपनी सिटी सर्किल में 100 यूनिट तथा 101 से 150 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं का विस्तृत डेटा तैयार किया गया है। इसके आधार पर ऐसे परिसरों की पहचान की जा रही है, जहां एक ही परिसर में दो बिजली मीटर लगे हैं। ऐसे में अगर दोनों मीटर अलग - अलग परिवारों के उपयोग में आ रहे हैं तो कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन अगर एक ही परिवार द्वारा दो मीटर का उपयोग कर सब्सिडी का लाभ लिया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।