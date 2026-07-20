Jabalpur news: आइटी पार्क में विदेशी कंपनियों करेंगी निवेश, 800 युवाओं को मिलेगा रोजगार

ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी ने भारत में अपना पहला कार्यालय जबलपुर में स्थापित किया है। यह कंपनी आरएंडडी के क्षेत्र में कार्य करती है और बड़े तथा छोटे उद्योगों में उपयोग होने वाले एग्जॉस्ट फैन की डिजाइन विकसित करती है। बताया जाता है कि कंपनी के निदेशक का जबलपुर से जुड़ाव होने के कारण यहां निवेश किया गया है। इसी प्रकार जर्मनी की एक कंपनी एआई आधारित प्रोजेक्ट पर काम करेगी। इसके अलावा पहले से अमेरिका की कंपनियों की फ्रेंचाइजी भी यहां संचालित हैं, जो कॉल सेंटर, माइनिंग और अन्य आइटी सेवाओं से जुड़े कार्य कर रही हैं।