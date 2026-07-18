BTech Student Suspicious Death Case: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सिंगरौली की बीटेक छात्रा की संदिग्ध मौत की जांच पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने सवाल उठाते हुए कहा है कि पुलिस विवेचना निष्पक्ष, वैज्ञानिक और भरोसा जगाने वाली नहीं दिखती। सिंगरौली में छात्रा की मौत के बाद उसकी बहन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है और सीबीआई अथवा स्वतंत्र जांच एजेंसी से जांच की मांग की है। हालांकि जस्टिस हिमांशु जोशी की सिंगल बेंच ने चार्जशीट दाखिल होने और ट्रायल शुरू हो जाने के कारण सीबीआई अथवा एसआईटी से नए सिरे से जांच कराने से इंकार कर दिया है।