World Snakes Day: सांप के शरीर से आर-पार हो गया लोहे का एंगल, जबलपुर में डॉक्टर बने भगवान !

कटर मशीन से निकाला लोहे का एंगल: दो वर्ष पहले चिकित्सकों के सामने एक अनोखा मामला आया। एक नाग के शरीर में लोहे का एंगल आर-पार हो गया था। डॉ. अमोल रोकड़े और डॉ. निधि राय ने पहली बार इलेक्ट्रिक कटर मशीन का उपयोग करने का निर्णय लिया। जरा-सी चूक से नाग के दो टुकड़े हो सकते थे। करीब एक घंटे 20 मिनट तक बेहद सावधानी से ऑपरेशन चला। आखिरकार एंगल निकालकर नाग की जान बचा ली गई।