रात 11:30 बजे जलती गैस पर सास ने रखा बहू की ‘साड़ी का पल्लू’, रातभर बंधक बनाकर रखा, जबलपुर में केस दर्ज

नंदनी ने बयानों में खुलासा किया कि वह बुरी तरह झुलस गई थी। लेकिन उसे तत्काल अस्पताल नहीं ले जाया गया। पति और सास उस पर दबाव डालने लगे कि वह उनके पक्ष में बयान दें। पीड़िता का कहना है कि उससे वीडियो बनाकर यह कहलवाने की कोशिश की गई कि घटना दुर्घटनावश हुई है। उसने आरोप लगाया कि ऐसा नहीं करने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। पूरी रात उसे घर में ही बंधक बनाकर रखा गया। धीरे-धीरे बात रिश्तेदारेां में फैली, तो फिर उसे अस्पताल ले जाया गया। उसे उसे भर्ती कर लिया गया। जांच और बयानों के आधार पर पुलिस ने पति और सास पर हत्या के प्रयास का प्रकरण दर्ज किया है।