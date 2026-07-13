दुर्लभ IgG4 बीमारी पर इंदौर में जुटे दुनियाभर के विशेषज्ञों ने चेताया ‘हर गांठ कैंसर नहीं’

जापान के प्रो. हिसानोरी उमेहारा ने बताया, यह एक सिस्टमिक बीमारी है। बीमारी के कारण अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हैं, लेकिन आनुवंशिक प्रवृत्ति, वायरल संक्रमण, पर्यावरणीय कारक और इम्यून सिस्टम की गड़बड़ी संभावित कारण माने जाते हैं। उपचार में स्टेरॉयड, इम्यूनोसप्रेसिव दवाएं और जरूरत पड़ने पर रिटुक्सिमैब जैसी बायोलॉजिकल थेरेपी प्रभावी साबित हो रही है। मुंबई के डॉ. रोहिणी सामंत ने कहा, मरीजों में लक्षण आने में 6-8 महीने तक लग सकते हैं। एक अंग में बीमारी मिले तो बाकी अंगों की भी जांच करवाना चाहिए।