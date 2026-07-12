‘मेरा जवान बेटा चला गया…’, इंदौर में 18 महीने बाद पापा ने ऑटो में छोड़ा भावुक सुसाइड नोट, खुद भी चले गए

रघुनाथ लंबे समय से तनाव में थे। करीब डेढ़ साल पहले 22 वर्षीय बेटे की हादसे में मौत हो गई थी। सदमे से परिवार अभी उबर भी नहीं पाया था कि बेटी भी लापता हो गई। उसकी गुमशुदगी भंवरकुआं थाने में दर्ज है। बेटे की असमय मौत और बेटी के बिछड़ने का दर्द उन्हें तोड़ता रहा। अंततः यही पीड़ा उनकी जिंदगी पर भारी पड़ गई। अब परिवार में उनकी पत्नी अकेली रह गई हैं और पीछे छोड़ गई है एक ऐसा सुसाइड नोट, जो एक पिता के असहनीय दर्द की मूक गवाही बन गया।