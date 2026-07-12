बारिश से बिगड़ी रेलवे की रफ्तार, इंदौर आने-जाने वाली एक दर्जन ट्रेनें लेट

इंदौर-दौंड के बीच चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन पिछले कई दिनों से निरस्त चल रही है, जिससे इस रूट पर यात्रा करने वाले यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। हालांकि कल अवंतिका एक्सप्रेस निर्धारित समय पर इंदौर पहुंची, जिससे यात्रियों को कुछ राहत मिली। वहीं, इंदौर-जयपुर एक्सप्रेस भी अपने तय समय से देरी से रवाना हुई। इसके अलावा मालवा एक्सप्रेस करीब ढाई घंटे की देरी से चली। रेलवे के अनुसार मौसम सामान्य होने तक ट्रेनों की समय-सारिणी प्रभावित रह सकती है।