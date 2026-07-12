‘धांय.. धांय… धांय…’ जवान के शरीर में भर गया पीतल, ग्वालियर एयरफोर्स स्टेशन में सनसनी

महाराजपुरा थाना पुलिस के अनुसार, मूल रूप से भिंड के रहने वाले 41 वर्षीय इसेंद्र सिंह भदौरिया यूनिट 300 डीएससी प्लाटून में सिपाही (जीडी) के पद पर तैनात थे। शनिवार सुबह उनकी ड्यूटी पोस्ट 25 एमएमपीयू पर गार्ड के रूप में लगी थी। सुरक्षा पोस्ट पर कुल 5 जवानों की मुस्तैदी थी। तीन-तीन घंटे की शिफ्ट होने के कारण बाकी के साथी जवान पास ही बने रेस्ट रूम में आराम कर रहे थे। ड्यूटी शुरू होने के करीब आधे घंटे बाद ही अचानक अंधाधुंध गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा कैंपस गूंज उठा। साथी जवान जब तक बदहवास हालत में रेस्ट रूम से दौड़कर पोस्ट पर पहुंचे, इसेंद्र खून में लथपथ जमीन पर पड़े थे। सेना के अधिकारी उन्हें तत्काल मिलिट्री हॉस्पिटल (एमएच) मुरार लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। एयरफोर्स स्टेशन के सूबेदार चितरंजन महंता की सूचना पर पुलिस ने मर्ग कायम किया है।