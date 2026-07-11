11 जुलाई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

चीनी से तौबा, रसोई में लौट आया दादा-दादी के जमाने का देसी खांड

रसोई के डिब्बे में बंद चीनी से अब लोगों का मोहभंग होने लगा है, जो सालों से स्वाद के बहाने हमारी रगों में बीमारियां घोल रहा था। जी हां, हम बात कर रहे हैं रिफाइंड सफेद शक्कर की। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो चुके शहरवासियों ने अब इस चमकीली शक्कर को बाय-बाय कहना शुरू कर दिया है।
2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Rahul Thakur

Jul 11, 2026

comeback

Khand

ग्वालियर. रसोई के डिब्बे में बंद चीनी से अब लोगों का मोहभंग होने लगा है, जो सालों से स्वाद के बहाने हमारी रगों में बीमारियां घोल रहा था। जी हां, हम बात कर रहे हैं रिफाइंड सफेद शक्कर की। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो चुके शहरवासियों ने अब इस चमकीली शक्कर को बाय-बाय कहना शुरू कर दिया है। यही वजह है कि आज आधुनिक किचन्स में दादा-दादी के जमाने का पारंपरिक देसी खांड पूरी शान से लौट आया है। त्योहारों के पकवानों से लेकर सुबह की चाय तक में इसका उपयोग बढ़ा है।

बजट पर भारी, फिर भी सेहत पर खरी
बाजार के जानकारों की मानें तो देसी खांड आम चीनी के मुकाबले दोगुनी कीमत (60 से 120 रुपए प्रति किलो) पर बिक रही है। इसके बावजूद सुपरमार्केट्स से लेकर गली-मोहल्ले की किराना दुकानों तक इसकी डिमांड में भारी उछाल आया है। सफेद चीनी को चमकाने और रिफाइन करने के खेल में सल्फर, ब्लीचिंग एजेंट और न जाने कितने खतरनाक रसायनों का इस्तेमाल होता है, जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। वहीं देसी खांड केमिकल-फ्री है। बिना किसी मिलावट और ब्लीचिंग के तैयार होने वाला यह खांड आज की पीढ़ी के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह उभर रहा है।

क्यों बेहतर है पुराना विकल्प?
चिकित्सकों और आहार विशेषज्ञों के अनुसार, सफेद शक्कर में प्रोसेसिंग के दौरान सारे पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं और वह सिर्फ एम्प्टी कैलोरी (शून्य पोषक तत्व) बनकर रह जाती है। वहीं, कम प्रोसेङ्क्षसग के कारण देसी खांड में प्रकृति के दिए अनमोल खजाने जैसे कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और पोटैशियम जैसे खनिज पूरी तरह बरकरार रहते हैं। इसके अलावा, आयुर्वेद के अनुसार जहां सफेद शक्कर की तासीर गर्म और एसिडिक होती है, वहीं देसी खांड की तासीर ठंडी मानी जाती है, जो पेट और पाचन के लिए बेहद मुफीद है। सीसीआरएएस ग्वालियर के वरिष्ठ आयुर्वेद अनुसंधान अधिकारी डॉ.अनिल मंगल के मुताबिक सफेद शक्कर सल्फर से सफाई से होने से हानिकारक है।

यह बात बिल्कुल सच है कि पिछले कुछ समय में सेहत को लेकर बढ़े रिस्क के कारण देसी खांड की मांग में अप्रत्याशित तेजी आई है। बाजार में स्थानीय से लेकर बड़े ब्रांड्स तक का देसी खांड उपलब्ध है।
-मनीष बांदिल, सचिव, शक्कर-खांडसारी एसोसिएशन, ग्वालियर

मुझे डायबिटीज, बढ़ा हुआ यूरिक एसिड और हाई कोलेस्ट्रॉल की गंभीर समस्या थी। डॉक्टर ने मुझे सफेद शक्कर पूरी तरह छोड़ने और उसकी जगह देसी खांड अपनाने की सलाह दी।
-लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, जागरूक उपभोक्ता

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

11 Jul 2026 05:44 pm

Published on:

11 Jul 2026 05:42 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / चीनी से तौबा, रसोई में लौट आया दादा-दादी के जमाने का देसी खांड

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

MP Police Promotion: 350 से ज्यादा इंस्पेक्टरों का प्रमोशन अटका, डीएसपी के सैकड़ों पद खाली

पीएचक्यू में मंथन तेज,
ग्वालियर

ढाई महीने बाद भी विद्यार्थियों को किताबों का इंतजार

ढाई महीने बाद भी विद्यार्थियों को किताबों का इंतजार
ग्वालियर

मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए खुशखबरी, ग्वालियर में 285 करोड़ में बनेंगे 1675 हाईटेक पीएम आवास

PM Awas Yojana MP:1675 नए आवासों के निर्माण का रास्ता साफ (Photo Source- freepik)
ग्वालियर

30 साल हाईकोर्ट में चला ‘आंगन विवाद’ का केस, ग्वालियर में वसीयत की जमीन पर बना कमरा वैध

High Court decision: हाइकोर्ट ने माना निजी संपत्ति (Photo Source - freepik)
ग्वालियर

सांप को देवता मान बोरी में रखा, झाड़फूंक करवाया, भिंड में सर्पदंश से 32 साल के युवक की मौत

Snake Bite Death hot spot gwalior
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.