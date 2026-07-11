चीनी से तौबा, रसोई में लौट आया दादा-दादी के जमाने का देसी खांड

क्यों बेहतर है पुराना विकल्प?

चिकित्सकों और आहार विशेषज्ञों के अनुसार, सफेद शक्कर में प्रोसेसिंग के दौरान सारे पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं और वह सिर्फ एम्प्टी कैलोरी (शून्य पोषक तत्व) बनकर रह जाती है। वहीं, कम प्रोसेङ्क्षसग के कारण देसी खांड में प्रकृति के दिए अनमोल खजाने जैसे कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और पोटैशियम जैसे खनिज पूरी तरह बरकरार रहते हैं। इसके अलावा, आयुर्वेद के अनुसार जहां सफेद शक्कर की तासीर गर्म और एसिडिक होती है, वहीं देसी खांड की तासीर ठंडी मानी जाती है, जो पेट और पाचन के लिए बेहद मुफीद है। सीसीआरएएस ग्वालियर के वरिष्ठ आयुर्वेद अनुसंधान अधिकारी डॉ.अनिल मंगल के मुताबिक सफेद शक्कर सल्फर से सफाई से होने से हानिकारक है।