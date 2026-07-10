मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए खुशखबरी, ग्वालियर में 285 करोड़ में बनेंगे 1675 हाईटेक पीएम आवास

जमीन का चयन पहले ही किया जा चुका है और अब इस पर काम शुरू करने के लिए तैयारियां की जा रही है। नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय ने इस मामले में पीएमएवाय की पूरी टीम को तत्काल निविदा (टेंडर) प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश जारी किए हैं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के पहले चरण में जिन लोगों को घर नहीं मिल पाए थे, वे लंबे समय से निगम कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। अपने घर के दूसरे चरण की प्रतीक्षा कर रहे इन हजारों लोगों की उम्मीदों को अब पंख लग गए है।