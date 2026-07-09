सिंध नदी में मानसून ब्रेक, 3 महीने डंप के भरोसे रेत, डंपर-ट्रॉली पर बढ़े दाम

ग्वालियर. सिंध नदी में एनजीटी के नियमों के तहत 30 जून से रेत खनन पर पूरी तरह रोक लग गई है। आगामी 30 सितंबर तक नदी से रेत निकालने पर प्रतिबंध रहेगा, जिसके चलते अब शहर में रेत की आपूर्ति केवल डंप स्टॉक से ही की जाएगी। मानसून सीजन के शुरू होते ही रेत के दामों में उछाल आ गया है। बाजार में डंपर पर सीधे 5000 रुपए और ट्रॉली पर 2000 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। इस सीजन में सबसे ज्यादा निर्माण होते हैं। इसके चलते निर्माण का खर्च बढ़ गया है, इसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ा है। खनिज विभाग न तो रेट बढ़ने की इस मनमानी पर रोक लगा पा रहा है और न ही उन्हें अवैध ढेर नजर आ रहे। खनिज विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार, जिले में फिलहाल 22 हजार घनमीटर रेत का स्टॉक मौजूद है। गणितीय आकलन के हिसाब से इस स्टॉक से 10 चक्का वाले करीब 1833 डंपर ही भरे जा सकते हैं। ऐसे में आगामी तीन महीनों तक निर्माण कार्यों के लिए शहरवासियों को इसी डंप की रेत के भरोसे रहना होगा। नदी से टीपी (ट्रांसपोर्ट परमिटि) भी बंद है। इसके अलावा बारिश के देखते हुए नदी किनारे के गावों ने रेत का डंप लगा लिए हैं, जिससे रेत लेकर आ रहे हैं। ऐसे डंप से जो रेत आ रही है, उसकी जांच नहीं की जा रही है।