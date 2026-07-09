‘कलेजे के टुकड़े’ टिंकू को सीने से लगाकर फूट-फूटकर रोई मां, डबरा में अगवा बच्चा मिला

बच्चे के अगवा होने की सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हुई और एसपी धर्मवीर सिंह भी तुरंत डबरा पहुंचे। एसपी के निर्देश पर 10 टीमों का गठन किया गया और सरगर्मी से पुलिस टीमें बच्चे टिंकू की तलाश में जुट गईं। सीसीटीवी फुटेज, साइबर तकनीक और मुखबिरों की मदद से लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया गया। गुरुवार सुबह पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी नरवर के बिलोनी गांव के पास छिपा है। पुलिस वहां पहुंची तो आरोपी की बाइक मिली, इसके बाद जंगल में सर्चिंग के दौरान आरोपी नहर के पास बच्चे के साथ छिपा हुआ मिला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके चंगुल से बच्चे को सुरक्षित छुड़ाया। आरोपी का नाम होतम उर्फ करिया प्रजापति है।