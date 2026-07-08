पैरों में निशान बनाए, रीवा में देवर रो-रोकर बोला ‘भाभी को सांप ने डस लिया’ का झूठ

लालगांव चौकी क्षेत्र में एक महिला का शव घर के अंदर मिला था। परिवार के लोगों ने सर्पदंश से महिला की मौत की जानकारी दी थी लेकिन बाद में महिला के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या का आरोप सामने आया जिस पर पुलिस ने नए सिरे से जांच की। जांच में पूरा मामला सामने आ गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला की गला घोंटकर हत्या करने का खुलासा हुआ। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया और संदेह के आधार पर देवर को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया। आरोपी देवर ने बताया कि वो भाभी के साथ घर की छत डलवा रहा था। इसी दौरान उनके बीच पैसों के लेनदेन को लेकर घटना दिनांक को विवाद हो गया। इसी विवाद में आरोपी ने गला घोंटकर भाभी की हत्या की थी और फिर सांप के काटने की झूठी कहानी बनाई थी।