8 जुलाई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रीवा

पैरों में निशान बनाए, रीवा में देवर रो-रोकर बोला ‘भाभी को सांप ने डस लिया’ का झूठ

Woman Murder Case: देवर ही निकला भाभी का हत्यारा, रीवा पुलिस की तफ्तीश में खुलासा, सांप के काटने से नहीं गला घोंटने से हुई थी महिला की मौत।
2 min read
Google source verification

रीवा

image

Shailendra Sharma

Jul 08, 2026

REWA

woman murder case brother in law fake snakebite story, एआई से बनाई गई प्रतीकात्मक तस्वीर

Rewa Woman Murder Case: मध्यप्रदेश के रीवा जिले की लालगांव चौकी क्षेत्र में हुई थी महिला संदिग्ध मौत का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। महिला का हत्यारा उसका ही देवर निकला है जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। महिला की मौत के बाद देवर ने रो-रोकर ये बताया था कि भाभी को सांप ने डस लिया है, इतना ही नहीं उसने भाभी के पैरों में सांप के डसने जैसे निशान भी बनाए थे। लेकिन उसकी चालाकी काम नहीं आई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोंटकर हत्या होने के बाद उसके जुर्म का पर्दाफाश हो गया।

देवर निकला भाभी का हत्यारा

लालगांव चौकी क्षेत्र में एक महिला का शव घर के अंदर मिला था। परिवार के लोगों ने सर्पदंश से महिला की मौत की जानकारी दी थी लेकिन बाद में महिला के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या का आरोप सामने आया जिस पर पुलिस ने नए सिरे से जांच की। जांच में पूरा मामला सामने आ गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला की गला घोंटकर हत्या करने का खुलासा हुआ। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया और संदेह के आधार पर देवर को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया। आरोपी देवर ने बताया कि वो भाभी के साथ घर की छत डलवा रहा था। इसी दौरान उनके बीच पैसों के लेनदेन को लेकर घटना दिनांक को विवाद हो गया। इसी विवाद में आरोपी ने गला घोंटकर भाभी की हत्या की थी और फिर सांप के काटने की झूठी कहानी बनाई थी।

बलात्कार की पुष्टि के लिए भेजा जा रहा सेम्पल

उक्त महिला के साथ घटना के पूर्व बलात्कार के आरोप भी परिजनों ने लगाए है। एक ऑडियो रिकार्डिंग के आधार पर यह जानकारी सामने आई है जिस पर पुलिस ने बिजाइनर स्लाइड जब्त करवाई है। उसको अब जांच के लिए लैब में भेजा जाएगा। आरोपी से उसका डीएनए परीक्षण करवाकर बलात्कार की जांच करवाएगी। यदि जांच में बलात्कार की पुष्टि होती है तो आरोपी के खिलाफ धारा बढ़ाई जाएगी।

सांप काटने की जानकारी देकर गुमराह कर रहा था आरोपी

घटना के बाद आरोपी ने महिला की सर्पदंश से मौत होने की जानकारी दी थी। उसने पैरों में सांप काटने के निशान भी बनाए थे लेकिन यह निशान संदिग्ध लग रहे थे जिसको लेकर पुलिस को संदेह हो रहा था। हालांकि पोस्टमार्टम में उसका झूठ सामने आ गया। उसने हत्या के बाद सांप काटने की बात बोलकर गुमराह करने का प्रयास किया था। पुलिस ने आरोपी देवर को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।

एमपी में भाजपा के पूर्व विधायक का हार्ट अटैक से निधन, पार्टी में शोक की लहर

ये भी पढ़ें
pahad singh kannauje

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

08 Jul 2026 10:14 pm

Published on:

08 Jul 2026 10:14 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Rewa / पैरों में निशान बनाए, रीवा में देवर रो-रोकर बोला ‘भाभी को सांप ने डस लिया’ का झूठ

बड़ी खबरें

View All

रीवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

रीवा में 10 करोड़ की एमडी ड्रग्स पकड़ाई, नागपुर और मुंबई में हो रही थी सप्लाई

10 Crore MD Drugs Seized
रीवा

Mauganj: 8वीं तक पढ़ा, मुंबई जाकर ली ट्रेनिंग और बना ली ड्रग्स की फैक्ट्री; एक करोड़ की नशीली सामग्री बरामद

MD Drug Factory Busted In Mauganj
रीवा

Security Supervisor Murder: 160 किमी. दूर ले जाकर पिलाई शराब और मार डाला, रीवा में अंधेकत्ल का खुलासा

rewa murder
रीवा

Woman Suspicious Death: कमरे में मिला महिला का शव, रीवा में देवर और उसके दोस्तों पर गंभीर आरोप

rewa
रीवा

रीवा में जमीन विवाद के चलते परिवार पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश, घटना का वीडियो वायरल

Land Dispute
रीवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.