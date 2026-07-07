7 जुलाई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रीवा

रीवा में 10 करोड़ की एमडी ड्रग्स पकड़ाई, नागपुर और मुंबई में हो रही थी सप्लाई

10 Crore MD Drugs Seized : मभगंज में 1 करोड़ की एमडी ड्रग्स फैक्ट्री का भांडफोड़ होने के कुछ घंटों के भीतर ही रीवा के गढ़ थाना और लालगांव चौकी पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 10 करोड़ी की एमडी ड्रग्स के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
2 min read
Google source verification

रीवा

image

Mohammad Faiz Mubarak

Jul 07, 2026

10 Crore MD Drugs Seized

10 Crore MD Drugs Seized (रीवा में 10 करोड़ की एमडी ड्रग्स पकड़ाई Photo Source- Input)

Rewa News :मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले के बाद अब उससे सटे रीवा में भी एमडी ड्रग्स के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि, पुलिस ने लालगांव चौकी के सोनवर्षा गांव में दबिश देकर दो आरोपियों को भी ड्रग्स के साथ पकड़ा है। जब्त की गई एमडी ड्रग्स की कीमत 10 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। जानकारी ये भी सामने आई है कि, कुछ घंटों पहले मऊगंज से पकड़े गए 1 करोड़ की एमडी ड्रग्स फैक्ट्री चलाने वाले मुख्य आरोपी चंदन सिंह के गांव में ये कार्रवाई की गई है।

शुरुआती जांच में सामने आया है कि, पकड़े गए दोनों आरोपी महाराष्ट्र के नागपुर और मुंबई में इस ड्रग्स की सप्लाई करते थे। फिलहाल, इस मामले में पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है, जिसमें बड़े नेटवर्क का खुलासा होने का अनुमान है।

पूछताछ में मिले अंतरराज्यीय ड्रग नेटवर्क से जुड़े सुराग

विंध्य क्षेत्र में नशे के कारोबार के खिलाफ रीवा पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है, जिनसे 10 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत की एमडी ड्रग्स बरामद की गई है। गढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली लालगांव चौकी के सोनबरसा गांव में ये कारर्वाई की गई है। प्रारंभिक पूछताछ में अंतरराज्यीय ड्रग नेटवर्क से जुड़े कई अहम सुराग मिले हैं, जिनके आधार पर पुलिस पूरे गिरोह की जांच कर रही है।

मुखबिर से मिली सूचना पर एक्शन

बताया जा रहा है कि, रीवा रेंज के आईजी गौरव राजपूत को मुखबिर से सूचना मिली थी कि, संबंधित गांव में बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ रखा है, जिसे महाराष्ट्र भेजने की तैयारी की जा रही है। सूचना मिलते ही आईजी के निर्देश पर वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में गढ़ थाना और लालगांव चौकी पुलिस की संयुक्त टीम गठित कर कार्रवाई की गई है।

2 आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने इस कार्रवाई के दौरान दो आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया है। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से भारी मात्रा में एमडी ड्रग्स बरामद की गई है। पुलिस के अनुसार, जब्त मादक पदार्थ की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 10 करोड़ रुपए से अधिक है।

मुंबई और नागपुर पहुंचाई जा रही थी खेप

शुरुआती तफ्तीश में पता चला है कि, पुलिस द्वारा पकड़ी गई खेप को महाराष्ट्र के मुंबई और नागपुर भेजी जानी थी। पुलिस ने आरोपियों को रिमांड पर लेकर पता लगाने का प्रयास कर रही है कि ड्रग्स की आपूर्ति कहां से की जा रही थी, किन राज्यों तक इसका नेटवर्क फैला है और इस अवैध कारोबार में कौन-कौन लोग शामिल हैं। साथ ही फंडिंग और सप्लाई चेन की भी जांच की जा रही है।

नशे के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई

रीवा पुलिस के अनुसार, विंध्य क्षेत्र में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। इस कार्रवाई से ड्रग तस्करी के नेटवर्क को सबसे बड़ा झटका लगा है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि, युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाने और मादक पदार्थों की तस्करी पर प्रभावी रोक लगाने के लिए अभियान लगातार चलता रहेगा। फिलहाल, आगामी जांच के आधार पर अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी की जा सकती है।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी के नाम पर साइबर फ्रॉड, इंदौर में कई लोगों के पास आ रहे कॉल

ये भी पढ़ें
Cyber ​​fraud on Ram Mandir donation theft Case

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

07 Jul 2026 01:48 pm

Published on:

07 Jul 2026 01:48 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Rewa / रीवा में 10 करोड़ की एमडी ड्रग्स पकड़ाई, नागपुर और मुंबई में हो रही थी सप्लाई

बड़ी खबरें

View All

रीवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Mauganj: 8वीं तक पढ़ा, मुंबई जाकर ली ट्रेनिंग और बना ली ड्रग्स की फैक्ट्री; एक करोड़ की नशीली सामग्री बरामद

MD Drug Factory Busted In Mauganj
रीवा

Security Supervisor Murder: 160 किमी. दूर ले जाकर पिलाई शराब और मार डाला, रीवा में अंधेकत्ल का खुलासा

rewa murder
रीवा

Woman Suspicious Death: कमरे में मिला महिला का शव, रीवा में देवर और उसके दोस्तों पर गंभीर आरोप

rewa
रीवा

रीवा में जमीन विवाद के चलते परिवार पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश, घटना का वीडियो वायरल

Land Dispute
रीवा

Cow Meat Smuggling: स्कूटी पर गौमांस ले जा रही थीं लड़कियां, रीवा में लोगों ने रोका तो बरसाए पत्थर, नहर में फेंका थैला

REWA
रीवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.