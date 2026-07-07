रीवा में 10 करोड़ की एमडी ड्रग्स पकड़ाई, नागपुर और मुंबई में हो रही थी सप्लाई

Rewa News :मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले के बाद अब उससे सटे रीवा में भी एमडी ड्रग्स के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि, पुलिस ने लालगांव चौकी के सोनवर्षा गांव में दबिश देकर दो आरोपियों को भी ड्रग्स के साथ पकड़ा है। जब्त की गई एमडी ड्रग्स की कीमत 10 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। जानकारी ये भी सामने आई है कि, कुछ घंटों पहले मऊगंज से पकड़े गए 1 करोड़ की एमडी ड्रग्स फैक्ट्री चलाने वाले मुख्य आरोपी चंदन सिंह के गांव में ये कार्रवाई की गई है।