स्कूटी पर गौमांस ले जा रही थीं लड़कियां, रीवा में लोगों ने रोका तो बरसाए पत्थर, नहर में फेंका थैला

गुढ़ थाने के अमिरती गांव से दो लड़कियां गौमांस लेकर स्कूटी वाहन से आ रही थीं। इस दौरान आनंद सिंह निवासी नैकिन को उन पर संदेह हो गया। उन्होंने अपनी कार से पीछा किया तो दोनों लड़कियां स्पीड से गाड़ी चलाते हुए रिंग रोड पहुंच गई। लोगों ने यहां उनको रोकने का प्रयास किया तो वे नहर के रास्ते में गाड़ी घुसेड़ दी और एक ब्रेकर आने पर गिर गई। युवक ने उनकों रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने गौमांस को नहर में फेंक दिया और आनंद सिंह पर पत्थर बरसाने लगीं, जिससे वे घायल हो गए।