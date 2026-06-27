रीवा में घर को बम से उड़ाने की साजिश, दीवार में मिला विस्फोटक

घटना की सूचना मिलते ही एसडीओपी सची पाठक के नेतृत्व में लौर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने विस्फोटक सामग्री को सुरक्षित जब्त कर जांच के लिए भेज दिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए रीवा से बम निरोधक दस्ता (बीडीएस) और डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया। विशेषज्ञों ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर नमूने एकत्र किए। जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि आरोपियों ने किस प्रकार के विस्फोटक का इस्तेमाल किया था।