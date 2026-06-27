लंग ट्रांसप्लांट के लिए विदेश जाने की जरूरत नहीं, AIIMS भोपाल के डॉक्टर्स ने सीख ली आधुनिक तकनीक

-एम्स में क्वालिटी मैनेजर सर्टिफिकेशन

-एम्स को मिलीं 6.2 करोड़ की अत्याधुनिक मशीनें

-एम्स में अब और आसान होंगी जटिल सर्जरी, 6.2 करोड़ की आधुनिक मशीनें

-मरीजों को राहत: एम्स में लंग्स ट्रांसप्लांट का रास्ता आसान, 6.2 करोड़ से आई नई मशीनें

-सीएसआर से एम्स को मिली 6.2 करोड़ की मशीनें, हृदय यूरोलॉजी इलाज होगा मजबूत

-एम्स के हृदय और यूरोलॉजी विभाग में आई 6.2 करोड़ रुपए की मशीनें

-एम्स में 123 कर्मचारी बने क्वालिटी मैनेजर

-एम्स: क्वालिटी मैनेजर सर्टिफिकेशन आयोजित

-एम्स में 123 प्रतिभागी बने क्वालिटी मैनेजर

-रेटिना बताएगी दिमाग की बीमारी का राज, एम्स भोपाल के शोध में खुलासा

-एम्स भोपाल का आने वाला स्मार्ट नेविगेशन एप मरीज़ों को सीधे उनकी मंज़िल तक पहुंचाएगा।