MP Weather : एमपी में अगले 4 दिन और बिगड़ेगा मौसम, कई जिलों में अलर्ट

इससे पहले बुधवार को भी राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के कई स्थानों पर झमाझम बारिश हुई। बात करें खरगोन की तो यहां पिछले 36 घंटों के दौरान साढ़े नौ इंच बारिश दर्ज की गई है। इसी प्रकार खंडवा में सवा छह इंच बारिश रिकॉर्ड हुई। भोपाल में भी मंगलवार रात से बुधवार रात तक कभी झमाझम तो कभी मध्यम बारिश दर्ज की गई। ये सिलसिला सुबह से रात तक रुक-रुककर जारी रहा। यहां बुधवार शाम तक सवा तीन इंच बारिश दर्ज की गई। लगातार बारिश के चलते कई स्थानों पर बाढ़ के हालात बने हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार इस समय एक लो प्रेशर एरिया उत्तर-पश्चिम मध्य प्रदेश और उसके आसपास के क्षेत्रों में बना हुआ है।