PM मित्र पार्क से MP के टेक्सटाइल सेक्टर को मिलेगी नई रफ्तार

सीएम मोहन यादव ने अहमदाबाद में टोरेंट ग्रुप के चेयरमैन समीर मेहता से भी मुलाकात कर निवेश के मुद्दों पर चर्चा की। टोरेंट ग्रुप एमपी में ऊर्जा के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है। वो 43 हजार करोड़ से अधिक का निवेश कर रहा है। इससे मध्यप्रदेश में 15 हजार से अधिक युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर मिलेंगे। राज्य की दीर्घकालिक विद्युत आपूर्ति एवं बेसलोड क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए अनूपपुर जिले में टोरेंट पावर द्वारा 1,600 मेगावाट क्षमता की अल्ट्रा-सुपरक्रिटिकल ताप विद्युत परियोजना स्थापित की जा रही है। लगभग 22,000 करोड़ रुपए के निवेश वाली इस परियोजना से लगभग 7000 प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर बनेंगे।