देश के बाकी राज्यों की तरह MP में बैन होगा एनालॉग पनीर

देश में पनीर को हाईप्रोटीन का अच्छा सोर्स माना जाता है। लेकिन आज कल प्राफिट निकालने के लिए नकली पनीर बाजार में आ रहा है। रेस्टोरेंट और होटलों में जो पनीर मिल रहा है उसकी शुद्धता की गारंटी नहीं रहती है। यह पनीर दूध से तैयार पनीर के मुकाबले काफी सस्ता होता है। सबसे बड़ी समस्या है कि इसका स्वाद नॉर्मल पनीर जैसा ही होता है। इसलिए खाने पर भी लोगों को पता नहीं चल पाता कि वो कौनसा पनीर खा रहा है।