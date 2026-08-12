भोपाल मेट्रोपॉलिटन में बिछेगा सड़कों का जाल, सिक्सलेन होगा फोरलेन बायपास

-राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में पहले से जारी काम चलते रहेंगे। इन पर 28,083.47 करोड़ खर्च होंगे।

-आयुष्मान भारत योजना के चल रहे काम पर 5 साल में 12,123.81 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

-जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में चल रहे कार्यों पर 5 साल में 795.59 करोड़ रुपए।

-1757.55 करोड़ से भोपालविदिशा मार्ग को 4-लेन में बदला जाएगा। इस पर 3 बायपास बनेंगे।

-वन क्षेत्रों से बांस काटने और डिपो में जमा करने वाली संयुक्त वन समितियों को लाभ के 918 करोड़ रुपए बांटेंगे।

-रानी दुर्गावती राज्य स्तरीय पुरस्कार के तहत 2 लाख रुपए और रानी अवंती बाई राज्यस्तरीय वीरता पुरस्कार में 1 लाख की जगह 2 लाख रुपए मिलेंगे।

-स्वास्थ्य संस्थाओं की सुरक्षा एवं सफाई व्यवस्था के लिए 1,159 करोड़ 58 लाख रुपए खर्च होंगे।

-जिला स्तरीय अमला योजना के लिए 6541 84 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

-खनिज साधन विभाग की परिसंपत्तियों का 2.५० करोड़ रुपए से संधारण होगा।