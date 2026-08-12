12 अगस्त 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

भोपाल

भोपाल मेट्रोपॉलिटन में बिछेगा सड़कों का जाल, सिक्सलेन होगा फोरलेन बायपास

Bhopal Metropolitan : भोपाल बायपास 6-लेन में तब्दील होगा। 1757.55 करोड़ से भोपाल से विदिशा के बीच मौजूदा 2-लेन रोड भी फोरलेन में बदलेगा।
2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Mohammad Faiz Mubarak

Aug 12, 2026

Bhopal Metropolitan

Bhopal Metropolitan (भोपाल मेट्रोपॉलिटन में बिछेगा सड़कों का जाल Photo Source- Patrika)

Bhopal News : मेट्रोपॉलिटन रीजन में शामिल मध्य प्रदेश के भोपाल में सड़कों का जाल बिछेगा। भोपाल बायपास 6-लेन में तब्दील होगा। 1757.55 करोड़ से भोपाल से विदिशा के बीच मौजूदा 2-लेन रोड भी फोरलेन में बदलेगा। सुबह से रात 11 बजे तक राजधानी को वाहनों के भारी दबाव से मुक्त रखने वाला भोपाल बायपास शहर के लिए बड़े सेतु की तरह है। ये इंदौर, रायसेन, विदिशा और नर्मदापुरम को जोड़ने वाला एकमात्र अहम बायपास है। इस पर टोल टैक्स की वसूली अगले 5 साल के लिए बढ़ा दी गई है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने इसकी मंजूरी दी। कैबिनेट ने सोयाबीन खेती को बढ़ावा देने सीहोर के इच्छावर में नेशनल सोयाबीन रिसर्च इंस्टीट्यूट (एनएसआरआइ) खोलने को भी मंजूरी दी है। इसके लिए सरकार 20 हेक्टेयर जमीन नि:शुल्क देगी। ये संस्थान सोयाबीन की रोग मुक्त खेती को बढ़ावा देगा। अधिक पैदावार के लिए नई किस्में तैयार करने में मदद देगा। इससे प्रदेश में खाद्य तेलों की उपलब्धता आसान बनी रहेगी और उद्योगों को नई गति मिलेगी।

सिक्स लेन कब होगा पता नहीं, पर टोल वसूली 2031 तक

खास ये है कि, फोरलेन वाला भोपाल बायपास सिक्स लेन में कब तक बदला जाएगा, ये अभी साफ नहीं है। लेकिन, यहां टोल वसूली 2031 तक जारी रखी जाएगी। इसके लिए लोक निर्माण विभाग को अधिकृत किया गया है। यानी, सिक्स लेन में तब्दील होने से पहले ही इस पर टोल वसूली चलती रहेगी।

50 लाख किसानों को फायदा

इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च केंद्र का एक उपक्रम है। एनएसआरआइ इसी का केंद्र है। यह सीहोर की इचछावर तहसील के ग्राम भाऊखेड़ी में खुलेगा। यह संस्थान सोयाबीन अनुसंधान एवं विकास के माध्यम से मप्र समेत सभी राज्यों के करीब 50 लाख सोयाबीन किसानों के हितों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से काम कर रहा है।

इन प्रस्तावों का भी अनुमोदन व मंजूरी

-देवास की पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट की जांच को बनी एक सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग के प्रस्ताव का अनुमोदन।
-मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के 63वें, 64वें और 68वें वार्षिक प्रतिवेदन व जिन प्रकरणों में आयोग की सलाह स्वीकार नहीं की गई, उनके संबंध में ज्ञापन के साथ विधान सभा के पटल पर रखे जाने को अनुमोदन दिया गया।

48 हजार करोड़ के ये काम भी मंजूर

-राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में पहले से जारी काम चलते रहेंगे। इन पर 28,083.47 करोड़ खर्च होंगे।
-आयुष्मान भारत योजना के चल रहे काम पर 5 साल में 12,123.81 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
-जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में चल रहे कार्यों पर 5 साल में 795.59 करोड़ रुपए।
-1757.55 करोड़ से भोपालविदिशा मार्ग को 4-लेन में बदला जाएगा। इस पर 3 बायपास बनेंगे।
-वन क्षेत्रों से बांस काटने और डिपो में जमा करने वाली संयुक्त वन समितियों को लाभ के 918 करोड़ रुपए बांटेंगे।
-रानी दुर्गावती राज्य स्तरीय पुरस्कार के तहत 2 लाख रुपए और रानी अवंती बाई राज्यस्तरीय वीरता पुरस्कार में 1 लाख की जगह 2 लाख रुपए मिलेंगे।
-स्वास्थ्य संस्थाओं की सुरक्षा एवं सफाई व्यवस्था के लिए 1,159 करोड़ 58 लाख रुपए खर्च होंगे।
-जिला स्तरीय अमला योजना के लिए 6541 84 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
-खनिज साधन विभाग की परिसंपत्तियों का 2.५० करोड़ रुपए से संधारण होगा।

एमपी में गरमाया E-20 Petrol का मुद्दा, AAP सांसद संजय सिंह आ रहे भोपाल

ये भी पढ़ें
State Townhall Against E-20

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

12 Aug 2026 10:17 am

Published on:

12 Aug 2026 10:17 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / भोपाल मेट्रोपॉलिटन में बिछेगा सड़कों का जाल, सिक्सलेन होगा फोरलेन बायपास

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

भोपाल से रीवा-कोलकाता-पटना फ्लाइट को शानदार रेस्पॉन्स, 65% आक्यूपेंसी के साथ दशहरा तक बुकिंग

Flight Booking
भोपाल

twisha case : सीबीआई की फाइनल रिपोर्ट में आई अड़चन, ट्विशा पक्ष के वकील ने बताई बड़ी वजह

twisha sharma case
भोपाल

twisha case 7 दिन बाद जेल से बाहर आ सकते हैं गिरिबाला सिंह और समर्थ, सीबीआई पर बढ़ा दबाव

pressure mounts on cbi to file charge sheet in twisha case
भोपाल

Bhopal News : मास्टर प्लान का सच, 1200 कॉलोनियों में घुसा कारोबार

Bhopal Master Plan
भोपाल

एमपी की आइएएस दीप्ति मुखर्जी ने ठुकराए नियम विरुद्ध काम, कड़े तेवरों ने दिला दिया बड़ा दायित्व

आइएएस अधिकारी दीप्ति मुखर्जी
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.