एमपी की आइएएस दीप्ति मुखर्जी ने ठुकराए नियम विरुद्ध काम, कड़े तेवरों ने दिला दिया बड़ा दायित्व

deepti mukherjee एमपी की सीनियर आइएएस दीप्ति गौड़ मुखर्जी को केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षा सचिव की अहम जिम्मेदारी सौंपी है। इस संबंध में कार्मिक मंत्रालय ने संशोधन आदेश जारी किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति की मंजूरी के बाद दीप्ति मुखर्जी को उच्च शिक्षा विभाग की सचिव नियुक्त किया गया है। नीट पेपर लीक विवाद पर देशभर में मचे बवाल के बाद उन्हें यह दायित्व दिया जाना काफी अहम माना जा रहा है। दरअसल आइएएस दीप्ति गौड़ मुखर्जी को नियम कानूनों पर बेहद सख्ती के लिए जाना जाता है। गलत कामों को तुरंत ठुकरा देने की प्रवृत्ति के कारण ही उन्हें यह बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है।