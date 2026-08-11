MP Flood News: नदियों में बाढ़ का खतरा, 6 दिन का अलर्ट, 527 लोगों का रेस्क्यू

विदिशा, मध्य प्रदेश: होम गार्ड्स के ज़िला कमांडर (विदिशा) एम.के. जैन कहते हैं, "लगातार हो रही बारिश की वजह से यह स्थिति बनी है और हम ज़रूरी सावधानी बरत रहे हैं। सुबह से पानी का स्तर लगभग 10 से 12 फ़ीट बढ़ गया है; हमारी टीमें हर जगह तैनात हैं और चिह्नित जगहों पर बचाव कार्य कर रही हैं। हमने यहाँ घाटों को खाली करा लिया है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। अगर पानी का स्तर और बढ़ता है, तो प्रशासन तेज़ी से कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह तैयार है और हमारे ऑपरेशन सुचारू रूप से चल रहे हैं। बारिश का मौसम बने रहने के कारण पानी का स्तर और बढ़ने की संभावना है, और अगले छह दिनों के लिए अलर्ट जारी किया गया है…"