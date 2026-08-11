11 अगस्त 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

भोपाल

Bhopal news: मोबाइल ऐप पर मिलेंगी चुनाव आयोग की 40 सेवाएं, आसानी से मिलेगी वोटर ID

Election Commission: चुनाव आयोग ने का एकीकृत मोबाइल प्लेटफॉर्म पर 40+ सेवाएं शुरु कर दी है। जिसे अब तक 10.80 करोड़ यूजर्स डाउनलोड कर चुके हैं।
2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Astha Awasthi

Aug 11, 2026

Election Commission: चुनाव आयोग की 40 सेवाएं ऑनलाइन मिलेंगी (Photo Source - Patrika)

Election Commission: चुनाव आयोग की 40 सेवाएं ऑनलाइन मिलेंगी (Photo Source - Patrika)

Bhopal news: केंद्रीय चुनाव आयोग ने 40 से ज्यादा सेवाओं के लिए एक मोबाइल ऐप ईसीआइ नेट की सुविधा शुरू की है। जिसमें मतदाता पंजीकरण से लेकर वोटर आइडी डाउनलोड करने और चुनावी शिकायत दर्ज कराने तक की सुविधाएं उपलब्ध हैं। भारत निर्वाचन आयोग के इस एकीकृत मोबाइल प्लेटफॉर्म को अब तक करीब देशभर में 10 करोड़ 80 लाख यूजर्स डाउनलोड कर चुके हैं। आयोग के मुताबिक इसमें निर्वाचन आयोग के 40 से अधिक मोबाइल ऐप और पोर्टलों का एकीकरण किया गया है।

22 भाषाओं मे मिलेंगी सेवाएं

ईसीआइ नेट ऐप को इसी साल 22 जनवरी को दिल्ली में लॉन्च किया गया था। जिसका उद्देश्य मतदाताओं, उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों और निर्वाचन अधिकारियों को एक ही मंच पर प्रमुख चुनावी सेवाएं उपलब्ध कराना है। प्लेटफॉर्म हिंदी-अंग्रेजी सहित संविधान की आठवीं अनुसूची की सभी 22 भाषाओं में उपलब्ध है। बता दें ईसीआइ नेट पर विधानसभा उपचुनाव-2026 के इंडेक्स कार्ड मतदान परिणाम घोषित होने के 72 घंटे के भीतर उपलब्ध कराए गए।

एक ऐप पर मिलेंगी ये जरूरी सुविधाएं

ईसीआइ नेट से नया मतदाता पंजीकरण, मतदाता सूची में नाम की खोज, आवेदन की स्थिति की जानकारी और ईपीक कार्ड भी डाउनलोड किया जा सकता है। मतदाता अपने बीएलए से संपर्क या कॉल बुक करने के साथ वोटर आइडी से संबंधित शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। दिव्यांग मतदाताओं के लिए सक्षम सुविधाएं भी इसमें उपलब्ध हैं। उम्मीदवारों की जानकारी भी इसी मंच पर मिलती हैं।

प्रदेश में अब 5 करोड़ 39 लाख 81 हजार 65 वोटर

जानकारी के लिए बता दें कि बीते महीनों पहले मध्यप्रदेश में एसआईआर (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) की चार महीने चली प्रक्रिया के बाद मतदाता सूची में बड़ा बदलाव देखने को मिला। ड्राफ्ट के बाद दावे-आपत्तियों की प्रक्रिया में 10 लाख 85 हजार 413 नए नाम जोड़े गए, जबकि 2 लाख 36 हजार 331 नाम और हटाए गए। इस तरह शुद्ध रूप से 8 लाख 49 हजार 82 मतदाता बढ़े और अब प्रदेश में कुल मतदाताओं की संख्या 5 करोड़ 39 लाख 81 हजार 65 हो गई है। यह ड्राफ्ट के मुकाबले 1.60 प्रतिशत की वृद्धि है।

चुनाव आयोग क्या है…

भारत निर्वाचन आयोग(Election Commission of India) एक स्वायत्त एवं अर्ध-न्यायिक संस्थान है जिसका गठन भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से विभिन्न से भारत के प्रातिनिधिक संस्थानों में प्रतिनिधि चुनने के लिए किया गया था। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गयी थी। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या आयु 65 साल, जो पहले हो, का होता है जबकि अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या आयु 62 साल, जो पहले हो, का होता हैं।

एमपी के 6 जिलों को 4-लेन की बड़ी सौगात, 1758 करोड़ में भोपाल से कानपुर का सफर होगा आसान

ये भी पढ़ें
कानपुर के लिए फीडर कॉरिडोर बनेगा भोपाल विदिशा 4 लेन

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

11 Aug 2026 11:02 am

Published on:

11 Aug 2026 10:58 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / Bhopal news: मोबाइल ऐप पर मिलेंगी चुनाव आयोग की 40 सेवाएं, आसानी से मिलेगी वोटर ID

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

भोपाल-विदिशा फोरलेन से लेकर देवास विस्फोट तक, मोहन कैबिनेट ने लिए ये 5 बड़े फैसले

cm mohan yadav
भोपाल

एमपी में गरमाया E-20 Petrol का मुद्दा, AAP सांसद संजय सिंह आ रहे भोपाल

State Townhall Against E-20
भोपाल

एमपी में बाढ़ और बारिश के हालात पर सरकार की नजर, ट्रिपल लेयर कंट्रोल रूम तैयार

भोपाल

एमपी के पूर्व मंत्री अजय विश्नोई के बंगले से निकाली नल की टोंटी, भोपाल में 26 घंटे बाद हुई एफआइआर

theft at the residence of former minister ajay vishnoi in bhopal
भोपाल

Bhopal News : वृद्धाश्रम में थमीं कारोबारी पिता की सासें, बच्चों ने मुंह फेरा, दो दिन बाद अंत्येष्टि

Bhopal News
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.