एमपी के 6 जिलों को 4-लेन की बड़ी सौगात, 1758 करोड़ में भोपाल से कानपुर का सफर होगा आसान

bhopal vidisha road - एमपी के 6 जिलों को 4-लेन की बड़ी सौगात मिली है। भोपाल मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के लिहाज से राज्य सरकार भोपाल- विदिशा मार्ग का 44.83 किमी हिस्सा 4-लेन में बदलेगी। इस पर 1758.55 करोड़ रुपए खर्च होंगे। भोपाल, विदिशा जिले के लोगों को सबसे ज्यादा फायदा तो मिलेगा ही, साथ मेें सागर, दमोह, छतरपुर और पन्ना के लोग भी इससे लाभान्वित होंगे। खास बात यह है कि फीडर कॉरिडोर के रूप में यह भोपाल से कानपुर की राह भी आसान करेगा। इसका लाभ रोजाना लाखों लोगों को होगा।