भोपाल में 36 घंटों में गिर गया साढ़े 7 इंच पानी, एक ही रात में अगस्त का आधा कोटा पूरा

mp rain मध्यप्रदेश के कई हिस्सों सहित भोपाल में झमाझम बारिश का दौर चल रहा है। राजधानी में तो इस सीजन की सबसे तेज बारिश हुई। रविवार रात से शुरू हुआ बारिश का दौर मंगलवार सुबह को भी जारी है। महज 36 घंटों में भोपाल में साढ़े 7 इंच बारिश दर्ज की गई। हाल ये है कि भोपाल में एक ही रात में अगस्त का आधा कोटा पूरा हो गया। राजधानी के कई इलाके पानी में डूब गए। प्रदेशभर में कई जगहों पर एसडीईआरएफ और होमगार्ड के जवानों ने बचाव कार्य किया। 98 नागरिकों, 7 गोवंश को सुरक्षित बचाया। राजगढ़ में भी जबर्दस्त बरसात हुई। काछीखेड़ी में बाढ़ में फंसे एक परिवार और नवजात को पुलिस टीम ने निकाला। सीएम मोहन यादव ने बाढ़-राहत कार्यों की समीक्षा की।