एमपी के पूर्व मंत्री अजय विश्नोई के बंगले से निकाली नल की टोंटी, भोपाल में 26 घंटे बाद हुई एफआइआर

ajay vishnoi एमपी की राजधानी में प्रदेश के एक पूर्व मंत्री के सरकारी बंगले से कोई नल की टोंटी निकालकर ले गया। भोपाल के वीवीआइपी इलाके चार इमली में यह घटना घटी। पूर्व मंत्री व भाजपा विधायक अजय विश्नोई के सरकारी बंगले में चोरी हो गई। यह वारदात रविवार दोपहर एक बजे हुई थी। पूर्व मंत्री अजय विश्नोई के बंगले से चोर टोंटी सहित कई सामान ले गए।खास बात यह है कि वारदात स्थल से थाने की दूरी करीब डेढ़ किलोमीटर होने के बाद भी शिकायत दर्ज करने में पुलिस को 26 घंटे का समय लग गया।