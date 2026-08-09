राजा रघुवंशी के भाइयों को भेजा जेल, सोनम रघुवंशी से कानूनी लड़ाई लड़ रहे परिवार को बड़ा झटका

raja raghuvanshi - शिलांग में कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में आरोपी पत्नी सोनम रघुवंशी से कानूनी लड़ाई लड़ रहे परिवार को बड़ा झटका लगा है। इंदौर पुलिस ने राजा के भाइयों को जेल भेज दिया है। उनके खिलाफ ढाबे में अवैध रूप से शराब परोसने के मामले में ये कार्रवाई की गई है। सचिन रघुवंशी और विपिन रघुवंशी पर ढाबे पर बिना लाइसेंस शराब देने का आरोप है। पुलिस ने बताया कि कई बार समझाइश के बाद भी वे गैरकानूनी रूप से शराब पिलाते रहे।