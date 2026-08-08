घरेलू सेवाओं के नाम पर साइबर फ्रॉड, फर्जी लिंक, कॉल और विज्ञापन का जाल, भोपाल में लाखों की ठगी

तिरुपति धाम कॉलोनी लांबाखेड़ा में रहने वाले 42 वर्षीय राकेश सिंह पाल टेंट हाउस का व्यवसाय करते हैं। 31 जुलाई को उनके वाट्सएप पर घरेलू गैस कनेक्शन का सत्यापन और अपडेट करने के नाम पर एक लिंक भेजी गई। लिंक खोलने पर उन्होंने मांगी गई जानकारी भर दी। इसके बाद गैस कनेक्शन अपडेट शुल्क जमा करने का विकल्प दिखाई दिया। भुगतान सफल नहीं हुआ, लेकिन कुछ ही देर में उनके केनरा बैंक खाते से 50 हजार रुपए किसी अज्ञात खाते में ट्रांसफर हो गए। रकम कटने का मैसेज मिलने पर उन्हें ठगी का पता चला।