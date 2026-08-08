पचमढ़ी में शुरू हुई प्रसिद्ध नागद्वारी यात्रा, श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन ने की विशेष तैयारियां

Narmadapuram News :मध्य प्रदेश के अमरनाथ कहे जाने वाले प्रसिद्ध नागद्वारी मंदिर के लिए 10 दिवसीय नागद्वारी मेले का आयोजन 8 अगस्त से 17 अगस्त तक किया जा रहा है। नर्मदापुरम जिला प्रशासन के तत्वाधान में आयोजित इस धार्मिक मेले को सुव्यवस्थित, सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल बनाने के लिए सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।