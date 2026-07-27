आंदोलनकारी किसानों ने नर्मदाजी में कूदने की दी धमकी, डरा प्रशासन, भोपाल से 70 किमी दूर रोका

Narmadapuram - मध्यप्रदेश में किसान एक बार फिर आंदोलन की तैयारी में हैं। नर्मदापुरम और हरदा जिले के किसान मुख्यत: शत-प्रतिशत मूंग खरीदी की मांग कर रहे हैं। इसके लिए एक दर्जन से ज्यादा किसान संगठनों ने संयुक्त किसान मोर्चा बना लिया है जिसके बैनर भोपाल में बड़े प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है। किसानों ने खाद वितरण के लिए ई-टोकन व्यवस्था की भी बात कही है। अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन करने भोपाल आ रहे किसानों को नर्मदापुरम में रोक लिया गया है। इससे गुस्साए किसानों ने साफ धमकी दी कि हम नर्मदाजी में कूद जाएंगे। दोनों जिलोें के सैंकड़ों किसान लामबंद हो गए हैं जिससे प्रशासन के हाथ पैर फूल गए हैं।