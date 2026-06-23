एमपी के वैज्ञानिकों ने 7 साल शोध कर तैयार किया बीज, ‘स्वदेशी ओट्स’ से ऑस्ट्रेलिया-ब्राजील पर निर्भरता खत्म

बता दें कि, देश - प्रदेश के शहरों में सुपरफूड ओट्स की खपत तेजी से बढ़ रही है। उत्पादन कम होने से देश में लगभग 90 फीसदी ओट्स का आयात किया जाता है। अनुसंधान केंद्र ने 2017 में शोध शुरू किया गया था। 2023 में वैज्ञानिकों ने जेडडब्ल्यूजीओ 01 किस्म तैयार की है। भारत सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद स्वदेशी ग्रेन ओट्स के बीज बनाए गए है। इससे मध्य प्रदेश के गुना और अशोकनगर क्षेत्र में किसानों ने उत्पादन शुरू किया है। अब देश की कई कंपनियां इस ओट्स की खरीदी भी करने लगी हैं।