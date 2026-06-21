‘मैंने आशा को चाकू मारा’, पड़ोसियों को बोलकर भागा लिव इन पार्टनर, नर्मदापुरम में हत्या का खुलासा

Live-in Partner Murder Case: मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में एक ही छत के नीचे लिव-इन रिलेशनशिप (Live-in Relationship) में रहने वाले कपल की प्रेम कहानी अचानक एक दिन खूनी दास्तान में बदल गई। मालाखेड़ी क्षेत्र में एक निजी कॉलोनी में रहने महिला की उसके लिव-इन पार्टनर ने चाकू मारकर कर हत्या कर दी। महिला को घायल अवस्था में मोहल्ले की बच्चियों ने जिला अस्पताल पहुंचाया था। महिला को भोपाल रेफर किया गया था लेकिन उसके साथ कोई अटेंडर नहीं होने के कारण जिला अस्पताल के आईसीयू में ही भर्ती कर उपचार किया जा रहा था। गुरुवार रात को उसकी मौत हो गई। हत्या करने के बाद लिव-इन पार्टनर मौके से फरार हो गया था जिसे पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 48 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया।