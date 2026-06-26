‘तुम बिन जाऊं कहां’ गाने पर सांभर को पोहा खिलाते बनाई रील, नर्मदापुरम में वन विभाग के प्रभारी सस्पेंड

वन्यजीव सेवाओं के विशेषज्ञों के अनुसार, मनुष्यों का खाना जंगली जानवरों की सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। उनका अलग खाना होता है और अगर उन्हें इंसानी खाना या गलत खाना खिलाया गया तो वह कुपोषित हो सकते हैं। इंसानी खाना खाने से वन्यजीवों के स्वभाव में बदलाव आ सकते है। वह लोगों से डरना बंद कर देते हैं और अग्रेसिव हो सकते हैं। इसके अलावा अगर उन्हें मनुष्यों वाला खाद्य पदार्थ दिया जाता है तो वह शिकार करना, भोजन की तलाश करना या मृत जानवरों का मांस खाना बंद कर देते हैं, जैसा कि वे स्वाभाविक रूप से करते हैं। जानवरों की आबादी प्राकृतिक भोजन की उपलब्धता पर निर्भर करती है। बाहर का खाना मिलने से उनकी आबादी असामान्य रूप से बढ़ सकती है, जिससे जंगल के बाकी इकोसिस्टम पर बुरा असर पड़ता है।