‘आंखें तक नहीं खुल रही, सड़क पर तड़प रहे थे लोग’, रतलाम ताजिया हादसे में घायलों ने सुनाई आपबीती

घटना के वक्त मौजूद चश्मदीद शेरू ने बताया की हादसे के समय मौके पर न तो पुलिस मौजूद थी और न ही बिजली विभाग का कोई लाइनमैन। उन्होंने बताया कि दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। करीब पांच घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन वहां उचित देखरेख नहीं मिलने पर कुछ लोगों को निजी अस्पतालों में ले जाया गया। हादसे में घायल एक युवक ने बताया कि ताजिया जुलूस के दौरान अचानक ताजिया ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन बिजली लाइन से टकरा गया। इसके बाद जोरदार करंट फैल गया और मौके पर अफरा-तफरी मच गई। करंट लगते ही कई लोग जमीन पर गिर पड़े। कुछ लोगों की हालत इतनी गंभीर थी कि उनकी सांसें तक नहीं चल रही थीं। घायल ने बताया, मेरी तो अभी भी आंखें ठीक से नहीं खुल रही हैं। करंट का झटका इतना तेज था कि लोग संभल ही नहीं पाए।