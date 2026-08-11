रतलाम औद्योगिक क्षेत्र को मिलने वाला नया मार्ग, माह अंत तक शुरू हो जाएगी सुविधा

डोसीगांव औद्योगिक क्षेत्र को विकास के पंख लगने वाले हैं। जहां तीन साल पहले औद्योगिक क्षेत्र की जर्जर सडक़ें निवेशकों को हताश करती थी वहीं आज पूरे औद्योगिक क्षेत्र में सडक़ों का जाल बिछ चुका है । वर्तमान में मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में सभी जर्जर सडक़ों का निर्माण किया गया है। गंगासागर से औद्योगिक क्षेत्र तक का मार्ग बनने से अब औद्योगिक क्षेत्र में आने के लिए एक और मार्ग मिल गया है। इससे क्षेत्र में वाहनों का आवागमन बढ़ जाएगा। औद्योगिक क्षेत्र में आने के लिए तीन मार्ग हो गए हैं।