रामदेवरा पदयात्रियों के लिए नवाबगंज रोड पर भंडारे शुरू

datia news (भाई ने की भाई की हत्या Photo Source- Patrika)
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आम्बा. प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी बाबा रामदेवरा जाने वाले पदयात्रियों के लिए भंडारों का संचालन किया जा रहा है। नवाबगंज रोड पर रामदेव बाबा सेवा समिति द्वारा दो भंडारे संचालित किए जा रहे हैं। समिति पिछले 10 वर्षों से पदयात्रियों के लिए रात्रि विश्राम की व्यवस्था के साथ भंडारे चला रही है। भंडारों में सुबह और शाम रामदेव बाबा की पूजा-आरती कर मंगल प्रार्थना की जाती है।
यात्रियों के लिए रात्रि में भजन व कीर्तन की व्यवस्था भी है। संयोजक संजय पाटीदार और नगजी निनामा ने बताया कि यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इंतजाम किए गए हैं। इन भंडारों में स्नान-ध्यान से लेकर नाश्ता, भोजन, चाय-दूध, कॉफी और प्राथमिक उपचार की सुविधा दी जा रही है। झाबुआ, पेटलावद, बदनावर, धार से आए रवि गिरवाल और मानसिंह निनामा जैसे कई पदयात्री यहां वर्षों से रुकते हैं। सेवादार लम्बे समय से इस कार्य में लगे हैं और सावन माह में पदयात्रियों का आवागमन शुरू होने के साथ ही सेवा कार्य में जुट जाते हैं। भंडारों में दिनभर भजन-कीर्तन की रमझट चलती रहती है, जिसमें प्रभात और संध्या आरती के समय बाबा के जयकारों के साथ भजन संध्या भी होती है।
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रतलाम
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