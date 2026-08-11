पचमढ़ी में उफनती नदी पार कर गए दो लाख श्रद्धालु, अमरनाथ जैसी दुर्गम है नागद्वारी यात्रा

नर्मदापुरम जिले के पचमढ़ी में नागद्वारी की यह यात्रा साल में एक बार ही होती है। इस यात्रा के दौरान कई लोगों की मौत भी हो जाती है। हर साल नागपंचमी से कुछ दिन पहले यह रूट दर्शन के लिए खोल दिया जाता है। महाराष्ट्र समेत आसपास के कई राज्यों के लोगों के कुलदेवता माने जाने वाले इस स्थान पर पहुंचना भी आसान नहीं है। यहां पहुंचने के लिए घने जंगल, पहाड़ी रास्ते, लगातार बारिश और कई जगह नदी पार करना होता है। भारत की दुर्गम से दुर्गम धार्मिक यात्राओं में से एक नागद्वारी यात्रा को भी माना जाता है। इस बार भी उफनती नदी को लाखों लोग पार कर रहे हैं।