छोटी सी चूक और 12 फीट के अजगर ने जकड़ी गर्दन, इटारसी में बाल-बाल बचा सर्प मित्र

Itarsi 12 Feet Python Attack on Snake Rescuer: किसी भी सांप का रेस्क्यू करते वक्त पूरी तरह से सावधानी बरतनी पड़ती है क्योंकि एक छोटी सी गलती जानलेवा हो सकती है। ऐसा ही एक मामला मध्यप्रदेश के नर्मदापुरम जिले के तवानगर से सामने आया है। यहां एक 12 फीट लंबे अजगर के रेस्क्यू के दौरान अजगर ने सर्प मित्र पर ही अटैक कर दिया और उसे अपनी जकड़ में ले लिया। गनीमत रही कि सर्प मित्र के साथ मौजूद साथियों ने तुरंत अजगर की मजबूत पकड़ को ढीला किया और सर्प मित्र को अजगर की पकड़ से छुड़ा लिया। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।