दरवाजे पर कुंडली मार कर बैठा रहा कोबरा, सागर में ‘ॐ नमः शिवाय’ जपता रहा परिवार

स्नेक कैचर अकील बाबा ने बताया कि बारिश का मौसम आते ही बिलों में पानी भरने से ये जीव रिहायशी इलाकों का रुख कर रहे हैं। बारिश में अक्सर सुरक्षित व सूखा स्थान देखकर घरों में घुस आते हैं और छिप जाते हैं, जिससे जान का खतरा बना रहता है। ऐसे में घरों के आसपास साफ-सफाई रखना और रात में रोशनी का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है। उन्होंने बताया कि जो कोबरा पकड़ा है वो करीब 5 फीट का है और बेहद जहरीला व फुर्तीला है। कोबरा दरवाजे की कुंडी पर लिपटा हुआ था जिसके कारण कमरे में आना-जाना संभव नहीं था। गनीमत रही कि सांप ने किसी को डसा नहीं।