डीजल डालकर महिला को जिंदा जलाया, बचाने दौड़ा बेटा भी झुलसा, बीना में बखरनी को लेकर भड़का विवाद

Woman Burnt Alive- मध्य प्रदेश के सागर में जमीन विवाद को लेकर महिला और उसके बेटे को जान से मारने की कोशिश की गई। जिले के बीना तहसील के पड़रिया गांव में गुरुवार सुबह खेत में बखरनी करने से रोकने पर एक महिला पर कुछ लोगों ने डीजल डालकर आग लगाकर जान से मारने की कोशिश की। घटना में महिला गंभीर रूप से झुलस गई, जबकि उसे बचाने के प्रयास में उसका बेटा भी चपेट में आ गया। दोनों को सिविल अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद महिला को गंभीर हालत में सागर रेफर कर दिया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। पूरा मामला जमीन विवाद (Land Dispute) से जुड़ा है।